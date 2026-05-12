"Pioli non è uno che se ne frega, l'ho visto ancora molto provato dall'esperienza alla Fiorentina"

Le parole di Peppe Di Stefano riaccendono il dibattito sull’ex allenatore della Fiorentina, e le polemiche per il mancato passo indietro

Nel corso dell’intervista ai microfoni di Radio Bruno Toscana su temi trasversali sull'asse Milan-Fiorentina, il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha parlato anche di Stefano Pioli, soffermandosi sul momento vissuto dall’allenatore dopo l’esperienza alla Fiorentina. Queste le sue parole:

“Pioli non è uno che se ne frega delle cose. L'ho incontrato qualche settimana fa ed è ancora molto provato dall'esperienza che ha avuto alla Fiorentina. Probabilmente non era la persona giusta per quel progetto e non era il progetto giusto per quella persona. Succede”. [Foto Getty Images]