Tuttosport: "Allegri a caccia di un vero nove. E Kean potrebbe lasciare la Fiorentina"

Tuttosport: “Allegri a caccia di un vero nove. E Kean potrebbe lasciare la Fiorentina”

7 Marzo · 09:43

Allegri vuole un bomber al Milan

Allegri già la scorsa estate aspettava un nove “vero”, una punta su cui poggiare il gioco, abile spalle alla porta, a dare profondità e soprattutto con un buon bottino di reti nei piedi. Se a luglio e agosto 2025 un obiettivo era Vlahovic, ora più vicino al rinnovo con la Juventus che all’addio, mentre a gennaio era stato Mateta, a giugno il mirino finirà su altri profili. Allegri ha indicato i suoi preferiti, ovvero attaccanti che conoscano la Serie A e che dunque non abbiano bisogno di tempo per adattarsi. Moise Kean, che potrebbe lasciare la Fiorentina, e Mateo Retegui, oggi in Arabia all’Al-Qadisiya, sono due target da tenere ben presenti. Lo scrive Tuttosport.

