Ordine ribalta Pradè: “Rigore scandaloso? di scandaloso c’è solo la prestazione della Fiorentina!”

Franco Ordine, giornalista notoriamente vicino alle vicende del Milan, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per commentare la sfida tra i rossoneri e la Fiorentina andata in scena ieri sera a San Siro.

Nel mirino dell’opinionista finiscono le dichiarazioni del dirigente viola Daniele Pradè, che ha definito “scandaloso” il rigore concesso al Milan. Ordine non ha usato mezzi termini per rispondere: “Di scandaloso c’è solo la prestazione della Fiorentina. Quello dato al Milan non è un rigore gigantesco, ma nella casistica attuale, dopo l’introduzione del Var, ci sta benissimo”.

Ma il commento più duro arriva nei confronti del difensore viola Ranieri, coinvolto nell’episodio del rigore: “Semmai da censurare è il comportamento di quel campione di provocazione che è Ranieri, che prova a colpire l’avversario. Andava sanzionato per questo”.

Una ricostruzione che appare chiaramente sbilanciata, con Ordine che ignora completamente la simulazione di Gimenez e soprattutto il calcio, seppur maldestro, rifilato dall’attaccante rossonero proprio a Ranieri. Un gesto che in molti ritengono fosse da sanzionare, ma che nella narrazione del giornalista milanista sparisce del tutto.