Allegri: “Modric partirà dalla panchina. Fiorentina squadra di grande valore, difficile giocare al Franchi”

Alla vigilia di Fiorentina-Milan, Massimiliano Allegri ha acceso i riflettori sulla sfida del Franchi con parole di grande rispetto nei confronti dei viola, riconoscendo apertamente il valore della squadra di Vanoli.

Le condizioni dei giocatori: “Nkunku è abile e arruolato: ho quattro giocatori davanti, due andranno in panchina e due giocheranno. Modric difficilmente scenderà in campo, verrà con noi ma partirà dalla panchina.”

Sulla Fiorentina: “Troveremo una Fiorentina che sta tornando in salute. La classifica non rispecchia il valore della squadra. Dopo la vittoria contro la Cremonese e il pareggio con la Lazio ci aspetta un ambiente difficile. La Fiorentina è una squadra di ottimo valore tecnico. Ci sono stagioni che si incartano, ma loro ne stanno venendo fuori. Dobbiamo fare una grande partita per dare continuità ai nostri risultati.”

Non è mancato anche un riferimento al passato, quando in estate Allegri non aveva inserito la Fiorentina tra le possibili candidate alla zona Champions, episodio che Pioli non aveva dimenticato. Su questo punto il tecnico rossonero ha chiarito: “Mi ero proprio dimenticato, non l’ho fatto apposta. Mi è dispiaciuto, soprattutto per Stefano che è un grande allenatore.”

Conclude: “La Fiorentina è una squadra che non dovrebbe stare in quella posizione. Se abbiamo perso 11 punti contro le piccole vuol dire che li meritiamo, il calcio è questo.”