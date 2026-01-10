10 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:15

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Allegri: “Modric partirà dalla panchina. Fiorentina squadra di grande valore, difficile giocare al Franchi”

News

Allegri: “Modric partirà dalla panchina. Fiorentina squadra di grande valore, difficile giocare al Franchi”

Redazione

10 Gennaio · 15:09

Aggiornamento: 10 Gennaio 2026 · 15:09

TAG:

#Fiorentina#Milanallegri

Condividi:

di

La conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista della gara delle 15 di domani tra Fiorentina e Milan

Alla vigilia di Fiorentina-Milan, Massimiliano Allegri ha acceso i riflettori sulla sfida del Franchi con parole di grande rispetto nei confronti dei viola, riconoscendo apertamente il valore della squadra di Vanoli. 

Le condizioni dei giocatori: Nkunku è abile e arruolato: ho quattro giocatori davanti, due andranno in panchina e due giocheranno. Modric difficilmente scenderà in campo, verrà con noi ma partirà dalla panchina.”

Sulla Fiorentina: “Troveremo una Fiorentina che sta tornando in salute. La classifica non rispecchia il valore della squadra. Dopo la vittoria contro la Cremonese e il pareggio con la Lazio ci aspetta un ambiente difficile. La Fiorentina è una squadra di ottimo valore tecnico. Ci sono stagioni che si incartano, ma loro ne stanno venendo fuori. Dobbiamo fare una grande partita per dare continuità ai nostri risultati.”

Non è mancato anche un riferimento al passato, quando in estate Allegri non aveva inserito la Fiorentina tra le possibili candidate alla zona Champions, episodio che Pioli non aveva dimenticato. Su questo punto il tecnico rossonero ha chiarito: “Mi ero proprio dimenticato, non l’ho fatto apposta. Mi è dispiaciuto, soprattutto per Stefano che è un grande allenatore.”

Conclude: “La Fiorentina è una squadra che non dovrebbe stare in quella posizione. Se abbiamo perso 11 punti contro le piccole vuol dire che li meritiamo, il calcio è questo.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio