Kean? Corriere Fiorentino: “Il problema alla tibia spaventa il Milan. 62 milioni? Difficile che arrivi qualcuno”

Paratici dovrà fare profonde riflessioni in merito a Kean

E così veniamo a un’altra questione complicatissima: Moise Kean. Uno che soltanto dodici mesi fa si era guadagnato un rinnovo da quasi 5 milioni netti a stagione e sul quale il ds dovrà fare profonde riflessioni. È ovvio infatti che in una logica di contenimento dei costi si possa pensare di sacrificarlo ma le ultime vicende rendono difficile pensare di trovar qualcuno disposto a pagare i 62 milioni della clausola che, anche quest’estate, sarà attiva tra il 1 e il 15 luglio.

Il problema alla tibia infatti avrebbe già spaventato il Milan, così come non possono non far riflettere i potenziali acquirenti sia il decadimento nel rendimento, sia le vicende extra campo. Certo, e così torniamo da dove siam partiti, il fatto di essere fuori dalle coppe europee porta con sé anche dei vantaggi. Due su tutti: ci si può concentrare solo sul campionato, e non si è sottoposti ai vincoli del fair play finanziario. Lo riporta il Corriere Fiorentino.