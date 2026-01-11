PAGELLE FIORENTINA: COMUZZO PERFETTO, FAGIOLI BRAVO E SFORTUNATO, DE GEA SALVA SU PULISIC

De Gea 7 Salva due volte su Pulisic nel primo tempo, la prima volta coprendo bene lo spazio, la seconda murando la conclusione

Dodò 6,5 La fascia destra è la catena che viene cercata maggiormente, l’unico difetto sono i cross, non sempre precisi, ma quando lo è, come il grande assist per Gosens nel secondo tempo, diventa una grande arma. Recupa diverse posizioni e salta avversari come birilli

Comuzzo 7 Primo tempo di grande lotta con alterne fortune ma è sul pezzo come ormai ci ha abituato da quando la difesa è tornata a quattro, tiene bene distanze e posizioni, attento, legge bene le giocate. Il gol è un premio per la sua gara, un colpo di testa preciso

Pongracic 6,5 A volta sembra quasi vada lento perchè con poco agonismo, in difesa è bravo, sia nelle preventive che nella marcatura diretta. Quando è in possesso di palla dovrebbe crederci maggiormente, come quando non ha saputo sfruttare bene il grande assist di Gudmundsson nel primo tempo. Nel secondo tempo sbaglia pochissimo

Gosens 6,5 Quanto è mancato Robin alla Fiorentina: attacca bene gli spazi, accompagna sempre l’azione, è pericoloso, in difesa è attento e ordinato

Fagioli 7 Ennesima partita di altissimo livello del talento numero 44, si è preso in mano la squadra con personalità e precisione. Sa quando andare in verticale, quando andare in orizzontale, quando andare lungo o giocare corto. Sfortunato quando scivola e perde la palla dell’1-1

Ndour 6 Manca nell’incisività e nella velocità ma il lavoro che fa nelle due fasi è prezioso e importante, potrebbe far gol in due occasioni, sia di testa nel primo tempo, che quando viene pescato in area nel secondo ma tira debolmente

Mandragora 5,5 Potrebbe essere molto più incisivo, perde tempi di gioco che potrebbero velocizzare il gioco

Parisi 6 La cosa più brutta della sua gara è l’ennesima sceneggiata quando simula nel primo tempo fingendo un infortunio gravissimo che puntualmente non ha (e menomale). La sua gara è di grande sacrificio e corsa, ripiega ed è tatticamente perfetto. L’unico difetto è in fase offensiva, non incide mai, anche nei servizi, spesso lenti e prevedibili

Gudmundsson 6,5 Anche se gioca esterno a sinistra che non è il suo ruolo, ormai il finlandese è dentro il gioco, viene servito tanto e cerca sempre l’uno contro uno e la giocata pericolosa. Nel primo tempo è troppo generoso quando serve Pongracic (che aveva fatto un ottimo taglio) anzichè tirare. Ma è una spina costante nel fianco per gli avversari

Kean 5,5 Nel primo tempo perde più energie nel protestare con l’arbitro che nell’attaccare l’area di rigore: Gosens gli serve due grandi palloni nel mezzo che lui non sfrutta. Nel secondo tempo migliora e sempre di

Brescianini 6 Ha sui piedi una grande occasione ma calcia male e alto, ci mette corsa e gamba, sfortunato all’ultimo secondo con una traversa clamorosa