Allegri corregge il tiro: "Napoli favorito per lo scudetto ma ci sono 8 squadre, anche la Fiorentina"

Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, corregge il tiro sulla prossima stagione mettendo la Fiorentina ai piani alti della Serie A

Alla vigilia della sfida di campionato contro la Cremonese, Massimiliano Allegri, nuovo allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa toccando anche il tema della corsa scudetto. Queste le sue parole:

“Favoriti o non favoriti... Ci sono otto squadre – ha dichiarato Allegri – e di solito la favorita è chi vince il campionato precedente, quindi il Napoli. Poi ci sono l'Inter, la Roma, la Fiorentina, la Juventus, la Lazio. Ci siamo anche noi – ha aggiunto il tecnico rossonero –. Bisogna essere molto bravi nel lavoro quotidiano, mantenendo l'equilibrio”.