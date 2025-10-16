Milan-Fiorentina, incubo per Allegri: da tecnico rossonero ha perso il 75% delle sfide a S.Siro

Lo sapete a quanto ammonta la percentuale di sconfitte registrata da Massimiliano Allegri da tecnico del Milan a San Siro contro la Fiorentina in Serie A? Ad un vertiginoso 75%. Non sono stati moltissimi gli incontri, solo 4, ma di questi ben 3 sono stati persi in diverse circostanze. Vediamo di quali sfide parliamo in vista della quinta in programma domenica 19 ottobre.

I tifosi rossoneri possono sperare, perché l’unica volta che Allegri ha battuto la Fiorentina in casa allenando il Milan, poi è arrivato lo Scudetto. Era il 20 novembre del 2010, e la rovesciata di Ibrahimovic valse l’intera posta in palio con il punteggio di 1-0.

MILAN-FIORENTINA 1-0

MILAN: Abbiati; Bonera, Nesta, Thiago Silva, Zambrotta; Gattuso, Ambrosini, Flamini; Seedorf (86′ Ronaldinho); Ibrahimovic, Robinho (77′ Boateng). All. Allegri

FIORENTINA: Boruc; Comotto, Kroldrup, Natali (46′ Camporese), Pasqual; Donadel, D’Agostino, Marchionni (77′ Vargas), Ljajic, Cerci (60′ Santana); Gilardino. All. Mihajlovic

Arbitro: Damato.

Ammoniti: Flamini, Ibrahimovic.

Espulso: al 94′ Kroldrup (F) per proteste.

Marcatore: 45′ Ibrahimovic (M).