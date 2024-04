25% di possesso palla per la Juventus contro la Fiorentina, record negativo del triennio di Allegri

Juventus-Fiorentina, giocata ieri e terminata sul punteggio di 1-0 per i bianconeri, ha registrato un dato impietoso: 25% di possesso palla per la squadra di Allegri contro il 75% dei viola di mister Vincenzo Italiano. Nonostante l’enorme quantità di palloni giocati dalla squadra toscana, i gigliati non hanno capitalizzato, uscendo dall’Allianz Stadium senza segnare, cosa che invece è riuscita alla Juventus. Da quando il tecnico livornese è tornato sulla panchina dei piemontesi (ormai quasi 3 anni fa), la Juventus non aveva mai tenuto così poco il pallone, il record negativo precedente era il 28% di possesso palla contro il Chelsea il 29 settembre 2021, e anche quella partita terminò 1-0 in favore dei bianconeri.

GAZZETTA SU ITALIANO: “FORMAZIONE SBAGLIATA”