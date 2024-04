Gazzetta attacca Italiano: “Ha sbagliato la formazione ma anche le varie correzioni”

La Fiorentina è stata irriconoscibile per quasi un’ora, il suo allenatore Vincenzo Italiano ha sbagliato la formazione iniziale e le correzioni all’intervallo, soltanto al quarto d’ora della ripresa ha imboccato la strada giusta. Nella giornata in cui il Bologna ha rallentato a Frosinone e l’Atalanta si è fermata a Cagliari, Massimiliano Allegri ha consolidato il terzo posto: più 4 sul Bologna quarto, più 7 sulla Roma quinta, più 12 sull’Atalanta sesta, anche se la Dea deve recuperare una gara, proprio contro la Fiorentina. Il pass per la nuova Champions non è blindato, però, a sette giornate dalla fine, il più è stato fatto, specie se gli ingressi saranno cinque e non quattro. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

