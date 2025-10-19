Da Milano rilanciano: "Data l'emergenza, Allegri potrebbe schierare Balentien 2008 del Milan Futuro"

L'esterno olandese che gioca in rossonero in Serie D potrebbe avere un buon minutaggio stasera contro la Fiorentina

Secondo quanto riportato da MilanistiChannel, a causa dell'emergenza infortuni che sta vivendo il Milan in queste ore con le defezioni di Pulisic, Rabiot, Nkunku, Loftus Cheek ed Estupinan, il tecnico Max Allegri starebbe pensando anche alla carta a sorpresa di Cheveyo Balentien, esterno olandese del 2008 convocato dal livornese per ovviare alle assenze e che potrebbe anche mettere dall'inizio oppure a partita in corso. Il ragazzo ha delle caratteristiche differenti dagli altri e potrebbe fare un'altra presenza in A dopo Lecce e la Coppa Italia. Attualmente è uno dei punti fermi del Milan Futuro in Serie D dove si è contraddistinto per la sua velocità e l'abilità nel dribbling, vedremo se Allegri lo sceglierà anche stasera.