Allegri: “La Coppa Italia è un nostro obiettivo da inizio stagione. Vedremo arriveremo in finale”

“Troveremo una Lazio che farà una gara aggressiva, devono recuperare due gol: con Tudor stanno cambiando rispetto a quando c’era Sarri, sarà una sfida da dentro o fuori e serve una grande partita”: il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, presenta così la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro i biancocelesti. “A inizio stagione avevamo gli obiettivi di entrare nelle prime quattro e centrare la Coppa Italia – continua l’allenatore – e domani capiremo se saremo stati bravi ad andare in finale o meno, mentre in campionato servono altri punti per raggiungere l’obiettivo”, si legge su Ansa.