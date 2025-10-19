Il Milan è in emergenza, attacco a due Saelemaekers e Leao. Athekame e Bartesaghi sulle fasce, Ricci regista

Non è un momento fortunato per Massimiliano Allegri che in questa settimana ha perso diversi uomini chiave del suo Milan, da Nkunku a Loftus-Cheek fino ad arrivare alla stella Pulisic e la squalifica di Estupinian. In attacco Gimenez non è in grandi condizioni dopo gli impegni con la Nazionale, per questo motivo alcune scelte di formazione in casa Milan sono obbligate, la formazione che scenderà in campo contro la Fiorentina sarà questa:

(3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Ricci, Modric; Bartesaghi, Saelemaekers, Leao