Il Milan è in emergenza, attacco a due Saelemaekers e Leao. Athekame e Bartesaghi sulle fasce, Ricci regista

19 Ottobre

Aggiornamento: 19 Ottobre 2025

Diverse assenze in casa Milan per la partita contro la Fiorentina. Questa sarà la formazione rossonera che scenderà in campo

Non è un momento fortunato per Massimiliano Allegri che in questa settimana ha perso diversi uomini chiave del suo Milan, da Nkunku a Loftus-Cheek fino ad arrivare alla stella Pulisic e la squalifica di Estupinian. In attacco Gimenez non è in grandi condizioni dopo gli impegni con la Nazionale, per questo motivo alcune scelte di formazione in casa Milan sono obbligate, la formazione che scenderà in campo contro la Fiorentina sarà questa:

(3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Ricci, Modric; Bartesaghi, Saelemaekers, Leao

