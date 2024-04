Allegri e lo sfogo: Una furia nello spogliatoio per tutti i rischi corsi contro la Fiorentina nel secondo tempo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri si è lasciato andare ad uno sfogo pesante nello spogliatoio come spesso avvenuto quest’anno ed in particolar modo dopo una vittoria. Sono sfuriate che restano nello spogliatoio, mentre nelle interviste post gara l’allenatore è parso sereno e lucido, concentrato sul finale di stagione. Lo sfogo si basa sui rischi vissuti nel secondo tempo dalla Juventus che lo hanno molto infastidito perché voleva che la squadra fosse feroce nel chiudere la partita.