Chiesa torna alla Fiorentina? Pedullà: “Con il Liverpool ha chiuso, Conte lo spinge a Napoli”

Federico Chiesa e il Napoli: l’intreccio va tenuto ancora in concertazione, occhio agli sviluppi dei prossimi giorni e dalla prossime settimane. Un anno fa Antonio Conte come svelato lo aveva indicato come il nome perfetto per la fascia offensiva, ma non c’erano i margini per trattare con la Juve. Qualche giorno fa abbiamo aggiunto che la pista è ancora in piedi, ora possiamo aggiungere che le parti sono rimaste in contatto e la traccia va memorizzata. Chiesa considera chiusa la sua parentesi al Liverpool, in Italia potrebbe essere un nome per il Milan, ma il Napoli c’è ancora. Arriveranno due esterni, Ndoye è in cima alla lista, a patto che il Bologna non spari cifre astronomiche (e con il club rossoblù c’è un discorso molto avviato per Beukema). Il Napoli sta seguendo anche un paio di stranieri e apprezza – come già svelato – Zaccagni, ma la Lazio chiede tanto, pur non dimenticando che al club biancoceleste piace non poco Raspadori.

Lo riporta alfredopedulla.com