Sentite Pellegatti: “Il sogno di Allegri è quello di portare Kean al Milan, lui ci verrebbe di corsa”

Carlo Pellegatti, nel suo video mattutino sul canale YouTube, ha parlato del mercato del Milan e in particolare dell’idea di portarsi in casa un centravanti: “Allegri alla società ha detto cose chiare: si gioca in Serie A e vuole attaccanti, centravanti che giocano la Serie A. Lo stesso Gimenez ha giocato 3 o 4 mesi ma deve ancora convincere pienamente Allegri delle sue potenzialità: c’è da dire che impiegato come è stato impiegato dal Milan con questo gioco che pretendeva che venisse lui incontro alla palla, invece di andare, è chiaro che un giudizio definitivo chiaro e lucido non può essere stilato in questo momento. Gimenez rimane un punto interrogativo che può diventare esclamativo in caso di un impiego che favorisca le sue caratteristiche”. Pellegatti ha continuato parlando di quello che definisce il sogno di Allegri: “Tornando ad Allegri, il tecnico ha chiesto un giocatore che conosca bene il campionato italiano. Vlahovic oppure Retegui, qualcuno potrebbe pensare anche a Hojlund che ha giocato un anno in Serie A. Allora, vi dico io qual è il sogno di Massimiliano Allegri. Il sogno di Massimiliano Allegri è un centravanti che lui ha apprezzato, che amava molto pur non essendo stato prolifico in quell’anno: il giocatore in questione è Moise Kean. Sarebbe l’ideale per il Milan: italiano, conosce benissimo il calcio italiano. Grande amico di Rafa Leao, verrebbe al Milan di corsa”. Lo riporta Milannews.it