Chiesa contro Allegri, prima non lo saluta poi si sfoga: "Sono sempre io il primo cambio"

Momento delicato per Federico Chiesa che per la quinta volta consecutiva viene sostituito al 65esimo, ma questa volta non la prende bene

Momento difficile per l'ex viola Federico Chiesa protagonista di una stagione molto negativa con la maglia della Juventus e che ieri al momento del cambio si è lasciato scappare qualche parola di troppo nei confronti di Allegri. Infatti Sabato durante il derby con il Torino è stato sostituito al 65esimo e al momento di uscire prima non saluta l'allenatore Livornese, poi lancia una bottiglietta d'acqua contro la panchina ed infine si è sfogato dicendo: "Sono sempre io il primo cambio".

FERRARI NUOVO DG DELLA FIORENTINA

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