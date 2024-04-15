Labaro Viola

Chiesa contro Allegri, prima non lo saluta poi si sfoga: "Sono sempre io il primo cambio"

Momento delicato per Federico Chiesa che per la quinta volta consecutiva viene sostituito al 65esimo, ma questa volta non la prende bene

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 aprile 2024 13:37
Chiesa contro Allegri, prima non lo saluta poi si sfoga: "Sono sempre io il primo cambio" -
News
Allegri
Chiesa
Condividi

Momento difficile per l'ex viola Federico Chiesa protagonista di una stagione molto negativa con la maglia della Juventus e che ieri al momento del cambio si è lasciato scappare qualche parola di troppo nei confronti di Allegri. Infatti Sabato durante il derby con il Torino è stato sostituito al 65esimo e al momento di uscire prima non saluta l'allenatore Livornese, poi lancia una bottiglietta d'acqua contro la panchina ed infine si è sfogato dicendo: "Sono sempre io il primo cambio".

FERRARI NUOVO DG DELLA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/commisso-annuncia-alessandro-ferrari-sara-il-nuovo-direttore-generale-della-fiorentina/249068/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok