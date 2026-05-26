Cassano distrugge Allegri: "Ha ingannato il calcio italiano. Potrà allenare una squadra che lotta per salvarsi"

"Un allenatore che ormai ha il tempo proprio contato"

Massimiliano Allegri è stato ufficialmente esonerato dal Milan insieme a Tare, Furlani e Moncada. Cardinale e Ibrahimovic si sono presi ora la responsabilità di ricostruire tutto l'assetto societario e tecnico dei rossoneri. Saranno giorni cruciali in tal senso ma nel frattempo c'è chi, analizzando tutta questa stagione del Diavolo, sottolinea come siano state determinanti le responsabilità dello stesso Allegri. Antonio Cassano, che ha avuto il tecnico livornese come suo allenatore per 2 anni, nel corso della puntata di Viva El Futbol, spiega con Adani e Ventola, come sia stato possibile questo tracollo. Da sempre Cassano – insieme agli stessi Adani e Ventola – sottolinea in varie occasioni l'inadeguatezza di Allegri come tecnico.

"Stiamo parlando dell'allenatore che ormai ha il tempo proprio contato nel poter allenare, se avrà qualche altra occasione o va in Arabia probabilmente a prendere ancora altri soldi o avrà l'occasione da qualche squadra che gioca per la salvezza o al massimo per il decimo posto". Una provocazione di fatto quella di Cassano che decreta dunque in poche parole la fine della carriera sportiva di Allegri sottolineando come, a suo dire, questo sia stato il punto più basso mai toccato dal tecnico e che ha messo in mostra tutti i suoi limiti. "Fine dei giochi, perché il calcio ormai è andato in un'altra direzione e lui non si è mai evoluto".

Cassano spiega il suo punto di vista una volta per tutte dopo aver già preannunciato a dicembre che il Milan non sarebbe nemmeno arrivato tra le prime quattro: "Nelle dichiarazioni Allegri è arrivato con la voce vispa, era carico. Io non ho capito niente cosa ha detto – spiega –. Ma posso dire che lui è molto bravo a vendersi con i giocatori e con la stampa, lui con la sua furbizia è riuscito ad abbindolare il calcio italiano però ormai la gente in Italia non è più stupida. Nico, è finito: in nazionale, capitolo chiuso, non può andare in nazionale, al Napoli lo stesso". E proprio in queste ore si rincorrono le voci di un suo possibile arrivo ai partenopei, anche se per ora tutto tace.