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Allegri risponde a Cassano: “Se io sono il responsabile dei problemi del calcio italiano, mi ha fatto un complimento”

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Allegri risponde a Cassano: “Se io sono il responsabile dei problemi del calcio italiano, mi ha fatto un complimento”

Redazione

11 Aprile · 18:17

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 18:17

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L'ex tecnico della Juventus ed ora al Milan ha risposto alle accuse di Antonio Cassano riguardo al suo calcio

In conferenza stampa, il tecnico del Milan Max Allegri ha risposto a Cassano che lo aveva identificato come uno dei problemi del calcio italiano: “Allegri non è un allenatore, sta portando nel baratro il nostro calcio, è il disastro fatto da Allegri e negli ultimi dieci anni. Non sa allenare, parla senza senso, continua a guadagnare tanti soldi e non capisco perché.”

Allegri ha risposto: “Ho avuto la fortuna di allenare Cassano, aveva giocate straordinarie, credo si avvicinasse un po’ a Ronaldinho. Io rispetto le opinioni di tutti, se per lui sono il responsabile dei problemi della nazionale mi ha fatto un complimento perché sarei uno che pesa a seconda di quanto ha detto.”

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