Allegri risponde a Cassano: “Se io sono il responsabile dei problemi del calcio italiano, mi ha fatto un complimento”

In conferenza stampa, il tecnico del Milan Max Allegri ha risposto a Cassano che lo aveva identificato come uno dei problemi del calcio italiano: “Allegri non è un allenatore, sta portando nel baratro il nostro calcio, è il disastro fatto da Allegri e negli ultimi dieci anni. Non sa allenare, parla senza senso, continua a guadagnare tanti soldi e non capisco perché.”

Allegri ha risposto: “Ho avuto la fortuna di allenare Cassano, aveva giocate straordinarie, credo si avvicinasse un po’ a Ronaldinho. Io rispetto le opinioni di tutti, se per lui sono il responsabile dei problemi della nazionale mi ha fatto un complimento perché sarei uno che pesa a seconda di quanto ha detto.”