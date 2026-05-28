Italiano al Napoli? No. Di Marzio annuncia: "Accordo con Allegri, virtualmente è già il nuovo allenatore"
Partita la macchina burocratica che porterà alla risoluzione del contratto con il Milan
A cura di Redazione Labaroviola
28 maggio 2026 19:22
Accordo definito tra il Napoli e Massimiliano Allegri. Partita la macchina burocratica che porterà a formalizzare gli accordi e risolvere il contratto con il Milan. Allegri è così verbalmente e virtualmente il nuovo allenatore del Napoli in attesa delle firme. Lo riporta Gianluca Di Marzio.