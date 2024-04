Allegri torna sulla Fiorentina: “Critiche? Fino al 65′ i viola non avevano fatto nessun tiro in porta”

Massimiliano Allegri che presenta in conferenza stampa il derby di domani contro il Torino. Il tecnico bianconero ha fatto qualche riferimento alla scorsa partita contro i viola vinta per 1-0, queste le sue parole: “Quando si vince si sta meglio questo è sicuro. Domani vogliamo fare un passettino avanti per continuare quello che abbiamo fatto con la Fiorentina. Io tengo sempre in considerazione le critiche e le ascolto per prendere degli spunti. Con la Fiorentina non abbiamo subito nessun tiro in porta fino al 65′. Abbiamo perso una palla con Rabiot e c’è stato un tiro verso Szczesny. Poi al 72′. Stiamo cercando di migliorare il possesso. Sapevamo dell’importanza della partita, quando ti annullano poi tre gol, ci sono anche delle preoccupazioni… Ai ragazzi non ho nulla da rimproverare”.