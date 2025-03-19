Fagioli: "Io ho colpi alla Modric? No, non ancora, ma chi lo dice Allegri? Li ho in allenamento"

Allegri lo stimo. Nel periodo della squalifica mi è stato molto vicino

Nicolò Fagioli ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport, ecco l'estratto in cui parla del suo ex allenatore, Max Allegri: "Fagiolino ha colpi alla Modric? Eh no, non ancora. Ma chi lo dice, il mister (Allegri)? Li ho in allenamento... (Ride). Allegri lo stimo tanto anch’io, mi ha fatto crescere e nel periodo della squalifica mi è stato molto vicino. Eravamo d’accordo che non ne avremmo parlato. Se dev’essere rinascita piena, che rinascita piena sia. Non ero infortunato, no, e non mi sono mai raccontato bugie. È stato altro. Un bene e un male. Perché potevo lavorare, correre e fare palestra, ma sapendo che non avrei giocato".