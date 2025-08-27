CM.com rivela: "Il Milan farà un nuovo tentativo per Comuzzo. Allegri ha chiesto un centrale"

Secondo quanto rivelato da Calciomercato.com, il Milan sarebbe pronto per tornare alla carica per il difensore classe 2005 Pietro Comuzzo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, il Milan è pronto a fare un nuovo tentativo per Pietro Comuzzo viste le difficoltà difensive riscontrate dalla squadra di Massimiliano Allegri. Questo l'articolo completo:

"Nel post partita contro la Cremonese, Massimiliano Allegri ha insistito molto su un concetto: i due gol presi sono il risultato di una percezione del pericolo totalmente assente nei suoi giocatori. Certamente è una delle motivazioni ma non l'unica: il reparto difensivo del Milan non è di primo piano e ha diversi giocatori che non stanno vivendo il momento migliore della propria carriera. Ecco perché la richiesta di un nuovo innesto formulata dal tecnico toscano è stata accolta non solo per una questione di numeri ma proprio per la necessità di andare a migliorare le cose.

L'idea del Milan sarebbe quella di fare un investimento in difesa e non un giocatore in prestito per fare numero. Torna in auge il nome di Pietro Comuzzo per la difesa del Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. La Fiorentina non ritiene più incedibile il calciatore, e qualora si dovesse presentare un’occasione il Diavolo sarebbe pronto a coglierla al volo per accontentare le richieste di Allegri. Un'altra pista porta a Merih Demiral che ha già lavorato con Allegri alla Juventus. Attualmente il difensore turco gioca in Arabia con Kessie all'Ahli.

Per quanto concerne le ipotesi alternative ed emergenziali, Trevor Chalobah del Chelsea potrebbe diventare l'opzione a sorpresa dall'estero anche se i rapporti con il Chelsea non sono più cosi ottimali come un tempo. Difficile l'ipotesi Kim dal Bayern Monaco mentre non arrivano conferme su Caleb Okoli del Leicester e Jakub Kiwior, con quest'ultimo molto vicino al Porto".