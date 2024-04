Dopo lo sfogo di Chiesa contro Allegri, l’ex Fiorentina in punizione in vista del Cagliari: giocherà Yildiz

Un Federico Chiesa furibondo a seguito della sostituzione operata da Allegri nel derby di Torino. Dal suo labiale si legge benissimo quanto segue: “Sono sempre il primo cambio!”. Parole che di certo palesano il disappunto dell’attaccante bianconero ed ex Fiorentina. Secondo quanto riporta La Stampa, Chiesa potrebbe essere punito per le parole da lui pronunciate, e non sarebbe escluso che possa pagare pegno partendo dalla panchina nel match di Cagliari, lasciando spazio al giovane Yildiz. Il futuro dell’ex viola alla Juventus non è affatto scontato, perché aspetta di capire chi sarà l’allenatore per la prossima stagione. La permanenza di Allegri, in tal caso, allontanerebbe Chiesa dal rinnovo in bianconero, lasciando Torino per prepararsi ad una nuova avventura.

UDINESE-ROMA SI RECUPERERÀ GIOVEDÌ 25 APRILE E SI RIPARTIRÀ DAL 72°, PROTESTE DEI TIFOSI GIALLOROSSI