Udinese-Roma si recupererà giovedì 25 aprile e si ripartirà dal 72°, proteste dei tifosi giallorossi

Udinese-Roma, partita valida per la 32esima giornata di Serie A, è stata interrotta dopo 71 minuti e 30 secondi di gioco per il malore che ha colpito il giocatore giallorosso N’Dicka. La partita del Bluenergy Stadium di Udine si recupererà giovedì 25 aprile, il regolamento dice che un match interrotto va terminato nella prima data disponibile, e la prossima settimana è la prima utile, visto che la Roma giocherà domani in Europa League. La società giallorossa però non è d’accordo perché ritiene il calendario troppo fitto a causa degli impegni in Europa e in campionato, infatti la Roma, dopo la sfida di giovedì sera contro il Milan valevole per i quarti di finale, giocherà lunedì in Serie A contro il Bologna e la domenica successiva dovrà andare a Napoli per la sfida al Maradona contro i partenopei. La richiesta di De Rossi è quindi quella di poter recuperare il match a Udine lo stesso giorno in cui si giocherà Atalanta-Fiorentina, partita rinviata a causa della morte di Joe Barone.

MARCHETTI ARBITRO DI SALERNITANA-FIORENTINA