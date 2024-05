Allegri esonerato. La società bianconera decide di separarsi dal tecnico livornese dopo 8 anni complessivi

Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. La dirigenza bianconera ha deciso per l’esonero del tecnico in seguito ai controversi episodi in finale di Coppa Italia. Si conclude dunque il secondo mandato dell’allenatore toscano, dopo una gestione complessiva di 8 anni. Lo riporta Tuttosport.

