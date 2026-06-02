Corona attacca Allegri: "Scommetteva sulle sconfitte del Milan, si è giocato il 2 dell'Atalanta a San Siro"

Il noto ex re dei paparazzi ha attaccato il livornese per la sua esperienza al Milan

Fabrizio Corona torna a far parlare di sè, infatti l'ex re dei paparazzi ha lanciato una bomba sull'ex tecnico del Milan Max Allegri vicino al Napoli: "Allegri scommetteva sulle sconfitte del Milan, si è giocato tanti soldi sulla vittoria dell'Atalanta a San Siro come infatti è successo. Non gli importa nulla del calcio e lo farò uscire fuori a Falsissimo, non resterà a Napoli."