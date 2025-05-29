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TMW: "Il Milan ha in pugno Max Allegri dopo il blitz di Tare. Si attende la fumata bianca in tempi brevi"

Secondo quanto riportato da TuttomercatoWeb, Massimiliano Allegri sarebbe vicino a un clamoroso ritorno sulla panchina del Milan

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 maggio 2025 11:59
TMW: "Il Milan ha in pugno Max Allegri dopo il blitz di Tare. Si attende la fumata bianca in tempi brevi" - Foto Marco Alpozzi/LaPresse 15 Agosto 2022 - Torino, Italia - sport, calcio - Juventus vs Sassuolo - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2022/2023 - Juventus Stadium. Nella foto: Massimiliano Allegri (Juventus F.C.); August 15, 2022 Turin, I
Foto Marco Alpozzi/LaPresse 15 Agosto 2022 - Torino, Italia - sport, calcio - Juventus vs Sassuolo - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2022/2023 - Juventus Stadium. Nella foto: Massimiliano Allegri (Juventus F.C.); August 15, 2022 Turin, I
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Tutto in quarantotto ore. A tre giorni dal suo insediamento ufficiale, il nuovo direttore sportivo del Milan Igli Tare è già pronto a chiudere per l'erede di Sergio Conceicao. E' da diversi giorni che l'ex dirigente della Lazio lavora su due profili per la panchina rossonera: da un lato Vincenzo Italiano, dall'altro Massimiliano Allegri. E ieri dopo che il tecnico del Bologna s'è tirato fuori rinnovando il contratto il dirigente classe '73 ha mosso passi avanti probabilmente decisivi per l'arrivo del manager livornese.

Tare in 48 ore s'è inserito tra la trattativa Napoli-Conte e l'esigenza dell'Inter di aspettare la finale di Champions League per convincere Massimiliano Allegri a tornare al Milan. L'ha fatto proponendogli un progetto triennale e un contratto da circa cinque milioni di euro netti a stagione più bonus. Oggi in Casa Milan c'è grande fiducia circa la chiusura di questo accordo in tempi rapidissimi così da poter iniziare a programmare anche il mercato che verrà insieme al nuovo tecnico. Lo riporta TMW.

 

 

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