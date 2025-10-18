Da Milano: “Allegri ha paura della Fiorentina, sa che sarà difficile vincere domani”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista vicino al mondo Milan Pietro Mazzara per parlare di come la squadra di Allegri si sta avvicinando al match con i viola: “Allegri teme la Fiorentina perché non ha diversi giocatori fondamentali domani come Pulisic, Rabiot ed Estupinan e non è affatto contento della sosta perché ha l’attacco ridotto all’osso e dovrà fare scelte obbligate davanti. Lo conosciamo e non drammatizza mai perché se la sa cavare, ma so che la dirigenza è arrabbiata con la federazione statunitense e con quella francese per come hanno usato i giocatori visto che non ci saranno per 40 giorni e sono troppo importanti.”

Su Allegri: “Sta facendo un miracolo, è un allenatore che ha segnato il nostro calcio e che poteva andare a Madrid se avesse saputo lo spagnolo. Sta facendo un grande lavoro e sta riportando i valori persi del Milanismo nella scorsa stagione.”

Sul Milan: “Allegri dovrebbe proporre Loftus Cheek in appoggio a Leao in avanti con a centrocampo l’ingresso di Ricci per Rabiot, poi sul lato tornerà Saelemakers con Bartesaghi sull’altro. Nel mezzo Modric e Fofana, con la difesa titolare di Tomori, Pavlovic e Gabbia davanti a Maignan.”