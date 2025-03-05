Bucchioni: "Palladino è il nuovo Allegri, fa un gioco vecchio e dipende dal talento dei singoli"

Enzo Bucchioni introduce la gara di domenica prossima al Maradona. La Fiorentina ha un rendimento così altalenante che non parte battuta

Il giornalista Enzo Bucchioni analizza la situazione in casa Fiorentina a Radio Punto Nuovo, portando alla luce le contraddizioni della squadra viola. "Domenica ci aspetta la classica partita da tripla, ma la Fiorentina è una squadra strana: capace di battere l'Inter e perdere a Monza. Ha accumulato punti, ma in modo strano… Finora, però, non l'ho mai vista giocare bene", commenta Bucchioni, che sottolinea come l'impegno in Conference League contro la squadra greca, previsto per domani, avrà certamente un impatto importante sulle energie della squadra.

Riguardo a Palladino, Bucchioni osserva: "Non sta trasmettendo una grande personalità ai suoi giocatori. Si affida molto alla solidità difensiva e al gioco in contropiede. Conte sa bene che non deve farsi infilare alle spalle. Palladino, in qualche modo, mi ricorda il nuovo Allegri: la Fiorentina dipende molto dal talento dei singoli e il suo gioco, pur non moderno, è comunque efficace".