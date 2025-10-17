Bucchioni: “Kean è il nostro trascinatore, il dubbio su di lui va sciolto all’ultimo”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “Questa vittoria è come un tappo sullo spumante perché leverebbe tutti i dubbi e la depressione creata in un gruppo che lavora da tre mesi e non riesce a vincere una gara e anche Pioli cerca solo quello senza badare troppo alla prestazione. Sarà una gara tosta, ma qui possiamo davvero far crescere la nostra autostima.”

Su Kean: “Sono sempre stato ottimista perché ho parlato con chi l’ha visto e sapevo che non era disastrosa ed in più ha energia positiva per tornare. Ha solo una storta, poi vediamo cosa accadrà ma anche lui sa che è il trascinatore della Fiorentina e ci vorrà essere perché la Fiorentina è Kean-dipendente. Ci sono ancora 48 ore e mi terrei il dubbio fino in fondo.”

Sul Milan: “Allegri ha dato un nuovo spirito, si è modernizzato ed è cresciuto seguendo le sue idee in maniera più offensiva. Ha degli esterni che vanno e tanti giocatori che partecipano alla manovra e Allegri vuol dimostrare a tutti che non è bollito, in più ha un centrocampo fortissimo, il nostro vantaggio sono le mancanze di Rabiot e Pulisic che ti davano molto in attacco e nella corsa.”

Su Modric: “Non metterei mai uno ad uomo su di lui perché lo porterebbe a spasso, quindi metterei Fagioli a chiudere le linee di passaggio per evitare che faccia gioco. Ha una qualità unica, bisogna essere bravi ad intercettare i palloni marcando i giocatori a cui sono diretti perché se la fa girare, non la vedi più.”