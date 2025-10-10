Bucchioni: “Pioli ha avuto la squadra da subito pronta, inconcepibile vedere la Fiorentina così male”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare di Fiorentina: “La Fiorentina è senza nucleo perché sono tutti in Nazionale e Pioli si trova in difficoltà in questi giorni anche perché andare alla sosta così è dura, vivi nell’angoscia di una brutta classifica. Per dire Allegri ha meno giocatori ancora, ma sta meglio perché il Milan ha entusiasmo ed un’identità che noi non abbiamo e questo aiuta il gruppo.”

Prosegue: “Pioli deve essere bravissimo a ricompattare e a dare dei nuovi concetti per migliorare l’alchimia di squadra, ovviamente senza giocatori è difficile, infatti il tempo che ha è pochissimo e mi aspetto una Fiorentina poco diversa sul modo di giocare. Pioli ha avuto la squadra pronta dal primo giorno di ritiro per questo non mi rendo conto, doveva incidere in quel mese di lavoro perché ora gli allenamenti sono pochi e non capisco che è successo dopo Manchester.”

Sulla società: “Hanno speso per vincere, per questo sono sicuro che Commisso non sia contento, ma non cambierà nulla perché punta sulla continuità dei suoi uomini fidati senza grandi cambiamenti. Certo vedere la Fiorentina messa così, lo preoccupa ma la società è debole anche perché manca il proprietario che ha sempre dato il suo apporto costante ed ora non riesce per motivi di salute.”