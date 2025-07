La Fiorentina annuncia Dzeko e…I tifosi del Fenerbahce invadono di commenti il post: “Ci mancherai”

Finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale: Edin Dzeko è un nuovo calciatore della Fiorentina. L’attaccante bosniaco torna in Italia all’età di 39 anni dopo aver giocato due stagioni in Turchia con la maglia del Fenerbahce, dove ha realizzato 35 gol in 71 presenze. Proprio per le sue prestazioni, Dzeko ha conquistato il cuore dei tifosi gialloneri che al momento dell’ufficialità del suo trasferimento in Viola, comunicato con il classico post sul profilo Instagram del club, si sono riversati sull’account della Fiorentina per salutare il loro beniamino e augurargli buona fortuna per la sua nuova avventura nel campionato italiano. “Ci mancherai”, “Leggenda del Fenerbahce” e “Prendetevi cura di lui” sono solo alcuni dei messaggi lasciati sotto al post della Fiorentina per Edin Dzeko.