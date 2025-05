Mandragora: “Sconfitta ingiusta, ora resettiamo tutto perché col Betis ci giochiamo la vita”

Sui suoi profili social ha parlato Rolando Mandragora, ieri capitano della Fiorentina, che ha commentato la sconfitta contro la Roma: “Fare una prestazione del genere e non portare a casa punti è frustrante! Per noi è stata una sconfitta immeritata. Dobbiamo resettare tutto subito perché giovedì dovremo dare la vita contro il Betis! AVANTI VIOLA TUTTI INSIEME!”.

Mandragora, in questa stagione, ha ottenuto degli ottimi numeri sia in campionato che in Conference soprattutto nell’ultimo periodo dove ha segnato contro la Juventus, in Slovenia, con l’Empoli e nel ritorno contro il Panathinaikos. Il centrocampista è diventato un punto centrale della formazione di Palladino, che anche ieri ha fatto riposare tutta la mediana tranne lui con Fagioli in panchina dall’inizio e Cataldi out per infortunio.