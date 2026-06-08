Bove consola l'amico Cobolli dopo la finale persa al Roland Garros: "Siamo tanto fieri di te"
Dopo la sconfitta nella finale del Roland Garros di Flavio Cobolli, Edoardo Bove ha voluto consolare l'amico con un messaggio social
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2026 22:23
Presente nella giornata di ieri a Parigi in occasione della finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev, vinta da quest'ultimo, Edoardo Bove ha lanciato un messaggio di affetto nei confronti del suo amico Flavio Cobolli.
Ecco le parole utilizzate dall'ex centrocampista della Fiorentina veicolate tramite un post su Instagram che vi proponiamo: