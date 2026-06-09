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(FOTO): Parisi non si ferma, è al Viola Park per recuperare dopo l'operazione al crociato

Il giocatore della Fiorentina sta già seguendo il programma di recupero, vuole tornare in campo al più presto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 giugno 2026 12:41
(FOTO): Parisi non si ferma, è al Viola Park per recuperare dopo l'operazione al crociato -
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Il 18 maggio la Fiorentina confermò la rottura del legamento del crociato per Fabiano Parisi, il quale è stato poi prontamente operato a Roma. Questo il comunicato che diramò il club viola: ""ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Juventus-Fiorentina disputata nella giornata di ieri a Torino. Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita. Fabiano farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito."

Oggi, sui suoi canali social, Parisi ha messo una stories che si trova al Viola Park, è dunque iniziato già per lui il recupero. Teoricamente il terzino dovrebbe tornare all'incirca a dicembre.

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