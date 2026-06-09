(FOTO): Parisi non si ferma, è al Viola Park per recuperare dopo l'operazione al crociato

Il giocatore della Fiorentina sta già seguendo il programma di recupero, vuole tornare in campo al più presto

Il 18 maggio la Fiorentina confermò la rottura del legamento del crociato per Fabiano Parisi, il quale è stato poi prontamente operato a Roma. Questo il comunicato che diramò il club viola: ""ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata odierna, il calciatore Fabiano Parisi è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali a seguito dell’infortunio occorso durante la gara di campionato Juventus-Fiorentina disputata nella giornata di ieri a Torino. Le indagini strumentali svolte hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per cui Il calciatore è stato sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione. La procedura chirurgica effettuata dal Prof. Mariani è perfettamente riuscita. Fabiano farà rientro a Firenze nei prossimi giorni per iniziare il percorso riabilitativo stabilito."

Oggi, sui suoi canali social, Parisi ha messo una stories che si trova al Viola Park, è dunque iniziato già per lui il recupero. Teoricamente il terzino dovrebbe tornare all'incirca a dicembre.