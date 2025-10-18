18 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:20

Dodò chiama, Moise risponde? Il terzino viola suona la carica e invita Moise alla battaglia di San Siro

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

18 Ottobre · 20:15

#FiorentinadodoKean

Messaggio di fiducia e positività di Dodò che ha pubblicato un'esultanza che lo ritrae a San Siro festeggiare un gol di Moise Kean

Torna a lanciare messaggi positivi Dodò che sui social rinnova l’appuntamento per una nuova esultanza con Moise Kean. Una foto nelle Instagram stories che vede proprio il terzino brasiliano esultare insieme all’attaccante viola nella sfida dello scorso anno contro il Milan.
Un invito quello di Dodò per Moise che ha stretto i denti e ha strappato la convocazione per San Siro.
Vedremo se il messaggio del brasiliano sarà di buon auspicio per rivedere un’altra puntata dell’esultanza tra Domilson e Moise.

