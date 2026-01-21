Le porte di Firenze si colorano di viola dopo il tramonto in memoria del Presidente Rocco Commisso

Nel giorno dell’ultimo saluto avvenuto nel pomeriggio a New York in occasione dei funerali di Rocco Commisso, Firenze ha voluto ricordare il presidente della Fiorentina con un’iniziativa ben visibile alle porte del centro storico della città. Dopo il tramonto, le porte che precedono la parte storica della città si sono colorate di viola per ricordare il compianto presidente della Fiorentina che verrà celebrato anche in città con una messa commemorativa in Duomo che si terrà nella giornata di Lunedì.
Il club sui suoi canali social, ha voluto immortalare l’iniziativa del Comune di Firenze con un post su Instagram che ritrae lo spettacolo di luci, in questa triste giornata per tutti gli amanti della Fiorentina.
