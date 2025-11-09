Piccoli: “Il mister ce l’ha già detto che durante la sosta ci farà patire le pene dell’inferno, giusto così”

Roberto Piccoli attaccante della Fiorentina ha così parlato ai canali ufficiali della Fiorentina: “Il terreno di gioco non era in buone condizioni, poi c’è stato un gran tifo per loro. Però siamo stati sfortunati, abbiamo preso un gol con un tiro di Colombo per terra, secondo me c’era anche un fallo, poi il portiere ha fatto una parata importante su di me. Dispiace molto ma è un punto di partenza, il mister ci ha dato fiducia e animo, che ci mancava. Possiamo lavorare tantissimo anche in questa pausa per migliorare la condizione fisica: io personalmente mi sento ancora un po’ indietro. Ma dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista: siamo la Fiorentina e dobbiamo giocare da Fiorentina.

Vanoli? Il mister gli avversari vuole aggredirli alti, sono pienamente d’accordo. Serve coraggio e fiducia. Quando giochi con due punte poi è tutto più semplice, noi portiamo via più difensori possibili e dietro sono stati bravi a giocare: potevamo sfruttare meglio due-tre ripartenze, ma abbiamo dato una bella risposta mentale. Questo è un periodo complicato ma ne usciremo ancora più forti e ci darà fiducia. Sosta? Il mister ce l’ha già detto che ci farà patire le pene dell’inferno, ma siamo tutti contenti di questo perché è quello che ci manca. Penso che saranno due settimane toste ma è giusto così”.