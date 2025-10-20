20 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:01

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fagioli: “Difficile digerire la sconfitta di ieri e l’avvio di stagione ma insieme ne usciremo velocemente”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Social

Fagioli: “Difficile digerire la sconfitta di ieri e l’avvio di stagione ma insieme ne usciremo velocemente”

Redazione

20 Ottobre · 22:41

Aggiornamento: 20 Ottobre 2025 · 22:41

TAG:

FagioliFiorentina

Condividi:

di

Il centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, ha parlato tramite un post sul suo profilo Instagram della sconfitta di Milano

Momento complicato per Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, alle prese con un periodo di crisi personale e di rendimento. Dopo la sconfitta dei viola contro il Milan, il giocatore ha voluto lanciare un messaggio di fiducia e unità attraverso un post sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole:

È difficile digerire la sconfitta di ieri e questo avvio di stagione – ha scritto Fagioli – ma solamente tutti insieme e uniti possiamo uscirne il più velocemente possibile. A partire da giovedì, in coppa”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio