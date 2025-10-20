Fagioli: “Difficile digerire la sconfitta di ieri e l’avvio di stagione ma insieme ne usciremo velocemente”

Momento complicato per Nicolò Fagioli, centrocampista della Fiorentina, alle prese con un periodo di crisi personale e di rendimento. Dopo la sconfitta dei viola contro il Milan, il giocatore ha voluto lanciare un messaggio di fiducia e unità attraverso un post sul proprio profilo Instagram. Queste le sue parole:

“È difficile digerire la sconfitta di ieri e questo avvio di stagione – ha scritto Fagioli – ma solamente tutti insieme e uniti possiamo uscirne il più velocemente possibile. A partire da giovedì, in coppa”.