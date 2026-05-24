Vanoli ringrazia i tifosi viola su Instagram: "Grazie Firenze per questo tributo indimenticabile"

A due giorni di distanza da Fiorentina-Atalanta, Paolo Vanoli ha ringraziato il pubblico per il tributo ricevuto al Franchi

A pochi giorni dalla conclusione della stagione, resta impresso un traguardo destinato a entrare nella storia: quello raggiunto da Paolo Vanoli. Arrivato sulla panchina viola a campionato in corso al posto di Stefano Pioli, il tecnico è riuscito a compiere una vera impresa, salvando una squadra che sembrava ormai senza speranze.

I numeri confermano il valore del lavoro svolto: decisivi sono stati lo spirito di gruppo e la compattezza che Vanoli ha saputo ricreare all’interno dello spogliatoio. Sul suo futuro, al momento, non ci sono ancora certezze, ma l’allenatore ha voluto comunque ringraziare Firenze per l’affetto ricevuto al Franchi durante la sfida contro l’Atalanta.

Attraverso un post pubblicato su Instagram, accompagnato da una suggestiva immagine in cui saluta i tifosi con la mano alzata, Vanoli ha scritto:



«Grazie Firenze per questo tributo indimenticabile».