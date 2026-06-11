Aquilani saluta Catanzaro: "Siamo arrivati ad un passo dal sogno, spinti dalla passione di un popolo magnifico"
Aquilani saluta il Catanzaro con una lettera su Instagram; ad aspettarlo c'è la panchina del Sassuolo come successore di Fabio Grosso
A cura di Redazione Labaroviola
11 giugno 2026 22:33
Dopo la fine della sua esperienza con il Catanzaro con il sogno accarezzato di vincere i playoff con la squadra calabrese, Alberto Aquilani approda comunque in Serie A. L'ex tecnico della Fiorentina Primavera sarà il prossimo allenatore del Sassuolo come successore di Fabio Grosso.
L'allenatore romano ha deciso di salutare la piazza calabrese con un post emozionante pubblicato con un post su Instagram che vi proponiamo di seguito: