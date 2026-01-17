17 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:42

Tajani: “Commisso l’esempio lampante del legame storico e culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti”

Redazione

17 Gennaio · 18:40

Aggiornamento: 17 Gennaio 2026 · 18:40

"Attraverso la Fiorentina aveva deciso di manifestare tutto il suo amore per la sua terra natia"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del patron della Fiorentina: “Rocco Commisso è stato l’esempio lampante del legame storico e culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti. Era un uomo determinato e di sani principi, con una forte cultura del lavoro. E attraverso la Fiorentina aveva deciso di manifestare tutto il suo amore per la sua terra natia. Alla sua famiglia, alla Fiorentina e a tutti i tifosi viola un pensiero di vicinanza in questo momento di dolore”.

