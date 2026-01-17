Tajani: “Commisso l’esempio lampante del legame storico e culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti”

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del patron della Fiorentina: “Rocco Commisso è stato l’esempio lampante del legame storico e culturale tra l’Italia e gli Stati Uniti. Era un uomo determinato e di sani principi, con una forte cultura del lavoro. E attraverso la Fiorentina aveva deciso di manifestare tutto il suo amore per la sua terra natia. Alla sua famiglia, alla Fiorentina e a tutti i tifosi viola un pensiero di vicinanza in questo momento di dolore”.