Un tifoso viola scrive alla fidanzata di Comuzzo: “Fallo rimanere”. La risposta: “Potessi decidere io…”

Il futuro di Pietro Comuzzo a gennaio è stato oggetto di grande discussione dopo la grande offerta del Napoli che però la Fiorentina ha deciso di rifiutare. Ma nei tifosi viola la paura di perdere il talentuoso difensore classe 2005 è ancora molto alta soprattutto in vista dell’estate dove le offerte potrebbero riproporsi. Per questo motivo, sotto una foto di Comuzzo con la sua fidanzata, un tifoso viola ha commentato scrivendo: “Fallo rimanere” ma non si è fatta attendere la risposta della giovane ragazza che ha scritto: “Potessi decidere io..” con un emoticon che indicava la risata.