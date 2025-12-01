1 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:02

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
La rinascita di Bove: il post del calciatore un anno dopo l’episodio che ha cambiato la sua vita

Social

La rinascita di Bove: il post del calciatore un anno dopo l’episodio che ha cambiato la sua vita

Redazione

1 Dicembre · 19:02

Aggiornamento: 1 Dicembre 2025 · 19:02

Condividi:

di

Un anno dopo quel maledetto Fiorentina-Inter, Edoardo Bove celebra la sua rinascita con un post social in attesa dell'idoneità agonistica

Un anno senza Edoardo Bove.
Era il 01 Dicembre 2024 quando sul terreno dell’Artemio Franchi durante il primo tempo di Fiorentina-Inter, Bove si è accasciato sul terreno di gioco, perdendo i sensi facendo vivere a tutti gli sportivi e non solo attimi drammatici legati allo stato di salute del calciatore romano classe 2002.
A distanza di un anno, Edoardo sta lottando per riacquisire l’idoneità per continuare ad inseguire il suo sogno e ritornare a giocare a calcio.
Il futuro calcistico di Bove è ancora in bilico e probabilmente non sarà in Italia, ma intanto il calciatore celebra questa ricorrenza con un post su Instagram che vi proponiamo di seguito:

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Edoardo Bove (@edo_bove)

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio