La rinascita di Bove: il post del calciatore un anno dopo l’episodio che ha cambiato la sua vita

Un anno senza Edoardo Bove.

Era il 01 Dicembre 2024 quando sul terreno dell’Artemio Franchi durante il primo tempo di Fiorentina-Inter, Bove si è accasciato sul terreno di gioco, perdendo i sensi facendo vivere a tutti gli sportivi e non solo attimi drammatici legati allo stato di salute del calciatore romano classe 2002.

A distanza di un anno, Edoardo sta lottando per riacquisire l’idoneità per continuare ad inseguire il suo sogno e ritornare a giocare a calcio.

Il futuro calcistico di Bove è ancora in bilico e probabilmente non sarà in Italia, ma intanto il calciatore celebra questa ricorrenza con un post su Instagram che vi proponiamo di seguito:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Bove (@edo_bove)