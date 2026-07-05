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Beltran saluta il Valencia: "Non è andata come volevamo ma ho dato il meglio di me dentro e fuori dal campo"

L'attaccante argentino acquistato dal River Plate saluta il Valencia, club nel quale ha disputato l'ultima stagione segnando pochissimo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 luglio 2026 15:28
Beltran saluta il Valencia: "Non è andata come volevamo ma ho dato il meglio di me dentro e fuori dal campo" -
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Ufficializzato il suo ritorno al River Plate, Lucas Beltran ha voluto salutare il Valencia e i suoi tifosi per i quali si è battuto nell'ultima stagione.
L'attaccante argentino con un post su Instagram ha salutato il club spagnolo con queste parole:

"Grazie mille Valencia, sono grato di aver fatto parte di questo grande club. Non è stata la stagione che tutti abbiamo desiderato, ma ho provato a dare il meglio sia dentro che fuori dal campo. Grazie ai miei compagni di squadra e a tutti coloro che lavorano al club per il modo in cui mi hanno trattato quest'anno e un ringraziamento speciale ai Valencianistas per essere sempre stati lì nonostante alcuni risultati negativi. Amunt Valencia».

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