Beltran saluta il Valencia: "Non è andata come volevamo ma ho dato il meglio di me dentro e fuori dal campo"

L'attaccante argentino acquistato dal River Plate saluta il Valencia, club nel quale ha disputato l'ultima stagione segnando pochissimo

Ufficializzato il suo ritorno al River Plate, Lucas Beltran ha voluto salutare il Valencia e i suoi tifosi per i quali si è battuto nell'ultima stagione.

L'attaccante argentino con un post su Instagram ha salutato il club spagnolo con queste parole:

"Grazie mille Valencia, sono grato di aver fatto parte di questo grande club. Non è stata la stagione che tutti abbiamo desiderato, ma ho provato a dare il meglio sia dentro che fuori dal campo. Grazie ai miei compagni di squadra e a tutti coloro che lavorano al club per il modo in cui mi hanno trattato quest'anno e un ringraziamento speciale ai Valencianistas per essere sempre stati lì nonostante alcuni risultati negativi. Amunt Valencia».