Fazzini: “Tifo Fiorentina da quando sono piccolo, è un’emozione speciale. Non vedo l’ora di iniziare”

Jacopo Fazzini è arrivato oggi al Viola Park, dopo le visite mediche effettuate nella mattina a Villa Stuart, a Roma. L’ufficialità del suo acquisto a titolo definitivo da parte dei gigliati è arrivata poco fa. Ecco le sue prime parole da neo calciatore viola ai canali ufficiali del club: “Ho visto il Viola Park per la prima volta ed è stratosferico, non vedo l’ora di iniziare. Tifo viola da quando sono piccolo, così come la mia famiglia, per me è un’emozione speciale. Vorrei innanzitutto arrivare più lontano possibile in campionato, in Coppa e in Conference mentre agli obiettivi personali non ho ancora realizzato. Ho parlato con Ndour e sia lui che tutti mi hanno parlato benissimo della Fiorentina, dal primo giorno ed ora ancora di più”.