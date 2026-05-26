Gosens: "Siamo diventati un gruppo che ha saputo reagire nella sofferenza. Spero che la stagione ci insegni tanto"

L'analisi di Robin Gosens sulla tormentata stagione della Fiorentina terminata con la permanenza in Serie A

Robin Gosens ha espresso il suo pensiero sulla stagione della Fiorentina appena conclusa.

Una stagione complicatissima per tutto il gruppo viola, con una salvezza conquistata ad Aprile e lo spauracchio retrocessione che ha accompagnato i pensieri dei tifosi viola da inizio stagione.

Le parole del difensore tedesco affidate ad un post su Instagram:



"Termina una stagione lunga, lunghissima. Una stagione complicata, per tantissimi motivi. Partito con un obbiettivo ambizioso ci siamo ritrovati in una realtà completamente diversa. Sappiamo che da parte nostra non era abbastanza quest'anno, però abbiamo avuto il dovere di portare a casa almeno l'obbiettivo minimo. E questo abbiamo raggiunto, perché siamo diventati un gruppo che ha saputo reagire nella sofferenza. Di questo sono molto contento.

Spero che questa stagione ci insegna tanto. Per ripartire molto più forte. Grazie a tutti"