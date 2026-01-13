13 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:51

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Fagioli scherza sul contatto falloso che ha causato il pareggio e tagga Saelemakers: “Dillo che era fallo”

Social

Fagioli scherza sul contatto falloso che ha causato il pareggio e tagga Saelemakers: “Dillo che era fallo”

Redazione

13 Gennaio · 21:21

Aggiornamento: 13 Gennaio 2026 · 21:36

Condividi:

di

Nicolò Fagioli ironizza su Instagram con Alexis Saelemakers sul contatto falloso non ravvisato da Massa che ha generato il pareggio del Milan

Siparietto social per Nicolò Fagioli che sente ancora il peso della responsabilità del gol del pareggio realizzato da Nkunku nato da una palla persa dell’ex Juventus che lamentava un contatto falloso con Alexis Saelemakers.
E’ sicuramente uno degli uomini del momento Nicolò Fagioli che sta riconquistando la fiducia della piazza a suon di buone prestazioni e ha scelto le Instagram Stories per creare questo siparietto con il calciatore belga del Milan accusato di aver commesso un fallo non ravvisato da Massa.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio