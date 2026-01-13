Fagioli scherza sul contatto falloso che ha causato il pareggio e tagga Saelemakers: “Dillo che era fallo”

Siparietto social per Nicolò Fagioli che sente ancora il peso della responsabilità del gol del pareggio realizzato da Nkunku nato da una palla persa dell’ex Juventus che lamentava un contatto falloso con Alexis Saelemakers.

E’ sicuramente uno degli uomini del momento Nicolò Fagioli che sta riconquistando la fiducia della piazza a suon di buone prestazioni e ha scelto le Instagram Stories per creare questo siparietto con il calciatore belga del Milan accusato di aver commesso un fallo non ravvisato da Massa.