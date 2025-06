Gudmundsson: “Il viaggio continua. Forza Viola!” Ora aspettiamo di vedere il vero campione

Oggi è arrivato la notizia dell’avvenuto accordo tra Fiorentina e Genoa per il passaggio ufficiale in viola di Albert Gudmundsson. Il numero dieci islandese, dopo aver espresso contentezza e gratitudine verso la società per l’avvenuto riscatto, ha postato su Instagram una foto in maglia viola. Nella descrizione del post si legge: “Il viaggio continua. Forza Viola! Ci rivediamo Presto!”. I tifosi viola sperano quindi di vedere la prossima stagione una nuova versione di Gudmundsson, più coinvolto nel gioco e ancora più decisivo: Albert sembra annunciare che non deluderà le attese.